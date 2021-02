Kalou. Athletico PR x Botafogo pelo Campeonato do Brasileiro no Estadio Arena da Baixada. 09 de Setembro de 2020, Curitiba, PR, Brasil Vitor Silva/Botafogo

Rio - A passagem de Salomon Kalou pelo Botafogo parece estar chegando ao fim. Segundo informações do portal "globoesporte.com", o clube chegou a um acordo para que o atacante deixe o Alvinegro no fim do Campeonato Brasileiro. O contrato de Kalou ia até o final de 2021.

Desde que foi eleito como presidente do Botafogo, Durcesio Mello deixou clara a vontade de não manter o marfinense na equipe. O atacante tem o maior salário de elenco e seria um peso na folha salarial para a temporada 2021, ano em que o clube estima perda de R$ 100 milhões em receitas.



Com o trato, o Alvinegro deverá economizar cerca de R$ 5 milhões até o fim da temporada. No entanto, para acelerar a sua saída do clube, o atleta receberá uma compensação financeira.