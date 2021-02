Lucio Flavio Vitor Silva

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 11:00

Ceará - Com a cabeça na próxima temporada, o Botafogo faz a sua despedida da Série A contra o Ceará, nesta quinta-feira, às 21h30, no Castelão. A partida marca a despedida de Lucio Flavo do comando do Glorioso. O auxiliar será substituído por Marcelo Chamusca contratado pelo nova diretoria alvinegra para a reformulação do clube carioca.

Rebaixado para a Série B desde a 34ª rodada, o Botafogo já planeja há algum tempo a próxima temporada. Além de Chamusca, o Alvinegro já anunciou a contratação do atacante Ronald, ex-jogador do Botafogo-SP. O Glorioso também tem outras contratações bem encaminhadas como: Pedro Castro, Jonathan, Matheus Frizzo e Gilvan estão com as situações encaminhadas.



Para a última partida do Brasileiro, o Botafogo busca um resultado positivo, após vencer o São Paulo e encerrar um jejum de dez jogos sem vitória no Brasileiro. O Alvinegro deverá ser escalado com: Diego Loureiro, Kevin, Marcelo Benevenuto, Sousa e Hugo; Kayque, Luiz Otávio, Davi Araújo, Warley e Bruno Nazário; Ênio e Rafael Navarro.

Classificado para a Sul-Americana, o Ceará entrará em campo no Castelão somente para cumprir tabela. A tendência é que a equipe comandada por Guto Ferreira tenha um time misto para encarar o clube carioca em Fortaleza.