Kanu Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 14:04

Rio - Após acertar a venda do zagueiro Kanu para o São Paulo na última terça-feira, o Botafogo voltou atrás e recusou a oferta pelo defensor. A negociação renderia R$ 3,5 milhões aos cofres alvinegros por 50% dos direitos econômicos do defensor. A informação foi divulgada inicialmente pelo "UOL".

Publicidade

A oferta do São Paulo ao Botafogo foi de R$ 5 milhões, com 30% deste valor sendo destinado a abater uma antiga dívida do Glorioso com o clube paulista referente a contratação do atacante Henrique Almeida, em 2013. No entanto, a diretoria não se satisfez em não receber todo pagamento em dinheiro e desistiu da negociação.

Ainda não está descartada uma nova oferta do São Paulo por Kanu. O defensor, um dos poucos que se salvou na péssima temporada do Botafogo, vê com bons olhos a chance de continuar jogando a Série A. Para o Botafogo, a negociação também seria interessante, já que o clube manteria 30% do atleta e o São Paulo seria uma vitrine maior para negociá-lo no futuro.