Emprestado pelo Hoffenheim, da Alemanha, Bruno Nazario teve o contrato prorrogado até junho de 2021 Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 16:31

Rio - Com futuro indefinido no Botafogo, Bruno Nazário, que tem contrato até junho deste ano, terá sua permanência ou saída decidida pelo novo técnico, Marcelo Chamusca. O jogador é vinculado ao Hoffenheim, da Alemanha. As informações são do portal "FogãoNet".

Publicidade

Após bom início, sendo um dos principais destaques do Alvinegro, Bruno Nazário caiu de produção e terminou a temporada em baixa. Pelo Botafogo, o jogador atuou em 44 jogos e marcou seis gols.

Com passagens pelo Cruzeiro e pelo Athletico-PR, o jogador chegou ao Botafogo no começo de 2020. Ele tem sondagens de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro.