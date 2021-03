Caio Alexandre Vitor Silva/Botafogo

Por Lance

Publicado 05/03/2021 22:30

Rio - As conversas para a venda de Caio Alexandre avançaram. O volante recebeu uma proposta no fim de fevereiro para disputar a Major League Soccer (MLS), principal campeonato de futebol dos Estados Unidos. De acordo com o site 'Ge', o destino do camisa 19 do Botafogo é o Vancouver Whitecaps.



Em meio as negociações, Caio Alexandre ficou fora das últimas três partidas do Botafogo. No dia 21 de fevereiro, o clube informou que o atleta de 22 anos estava com um desconforto muscular no adutor da coxa esquerda.

Publicidade

Na última temporada, o volante somou 50 jogos e cinco gols pelo Botafogo. Caio Alexandre é cria da base alvinegra e foi integrado ao elenco profissional no início de 2020. Neste ano, conquistou espaço e foi um dos grandes destaques do Glorioso em meio a uma temporada ruim.