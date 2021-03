Caio Alexandre ao lado de Honda Reprodução

Rio - O volante Caio Alexandre pode estar de saída do Botafogo. O Glorioso tem negociações com o Vancouver Whitecaps, do Canadá, para a venda do volante. O time canadense disputa a MLS (Major League Soccer), a principal liga de futebol dos Estados Unidos. As informações são do repórter Thiago Veras, da Rádio Tupi.

Durante a parte final do ano passado, o clube canadense procurou referências sobre o jogador e, segundou o site "ge.com", formalizou uma proposta ao staff do atleta no fim de fevereiro. Desde então, o atleta não vem sendo relacionado por, segundo o clube, um desconforto muscular.

Caio Alexandre foi revelado nas categorias de base do Botafogo e se firmou no elenco profissional em 2020. O volante marcou cinco gols em 50 partidas na temporada e é tido como um dos principais ativos do clube, junto do zagueiro Kanu e do atacante Matheus Nascimento.

Ainda sem o volante, o Botafogo entra em campo neste domingo pela segunda rodada do carioca. Após o emapte na estreia, o glorioso tenta reencontrar o caminho da vitória contra o Resende, às 20h15, no Engenhão.