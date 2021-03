Joel Carli Divulgação/Botafogo FR

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 14:30 | Atualizado 06/03/2021 15:47

Rio - Joel Carli está cada vez mais perto de ter a volta para o Botafogo concretizada. Ambas as partes selaram um acordo e o zagueiro argentino vai retirar a ação que move na justiça em troca do refinanciamento da dívida e retorno ao clube. O novo vínculo vai até o fim de 2022.

Nesse momento, Carli negocia a rescisão de contrato com o Aldosivi, da Argentina e tem previsão de chegada ao Rio de Janeiro na próxima semana. De acordo com informações do "Fogão Net", a cúpula alvinegra ficou satisfeito com o acordo.

Além da questão financeira, a volta de Carli pode ser muito importante pela liderança dentro do elenco. Pelo Glorioso, o zagueiro disputou 153 jogos, sendo o terceiro estrangeiro que mais vestiu a camisa alvinegra. Vale lembrar que Carli foi o autor do gol decisivo na conquista do título carioca em 2018.