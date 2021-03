Marcinho é anunciado pelo Botafogo Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 13:26

Rio - Em busca de reformular o elenco para a disputa da Série B 2021, o Botafogo anunciou neste sábado a contratação de Marcinho. O jogador é o quinto reforço da temporada. O atacante rescindiu com o Goiás e assinou com o alvinegro por dois anos.

O jogador, de 25 anos, já trabalhou com o treinador Marcelo Chamusca no Cuiabá. Pelo clube do Mato Grosso do Sul fez quatro gols em 21 jogos na última temporada. A experiência na competição foi um fator que pesou na contratação. Marcinho tem dois acessos no currículo: pelo Sport, em 2019 e pelo Cuiabá, em 2020. O atacante também já vestiu as camisa de Athletico-PR e São Paulo.

Além de Marcinho, o Botafogo já anunciou mais quatro reforços para a temporada 2021: o atacante Ronald, o volante Pedro Castro, o goleiro Douglas Borges e o lateral-direito Jonathan. O alvinegro também tem acerto com os zagueiros Joel Carli e Gilvan e os meias Matheus Frizzo e Felipe Ferreira.