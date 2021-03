Caio Alexandre Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 19:20

Rio - O volante Caio Alexandre, de 22 anos, está próximo de deixar o Botafogo rumo ao Vancouver Whitecaps, clube do Canadá que disputa a principal liga de futebol dos Estados Unidos. A transferência pode ser no valor superior a 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22,7 milhões). As informações são do portal "InfoBotafogo".

Revelado pelo Botafogo, Caio Alexandre é considerado um dos jogadores que podem render lucro para o Alvinegro neste momento complicado que o clube se encontra. O Glorioso tem 80% dos direitos econômicos do jovem volante.



O jogador não entrou em campo pelo Botafogo nesta temporada. O volante está entregue ao departamento médico com um problema na coxa e ainda não treinou com o técnico Marcelo Chamusca.

A temporada de 2020, foi a primeira temporada como profissional do volante. Caio foi um poucos a se salvar na campanha ruim do Botafogo. Ele entrou em campo em 50 vezes e fez cinco gols.