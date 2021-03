Revelado na base, Diego Loureiro recebeu elogios ao substituir Cavalieri nas últimas rodadas do Brasileiro Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 10:40

Rio - Um dos destaques nos últimos jogos do Botafogo, o goleiro Diego Loureiro teve o seu contrato renovado até maio de 2024. O vínculo anterior vencia em dezembro deste ano. Após as lesões de Gatito Fernandez e Diego Cavalieri, goleiro de 22 anos se tornou a principal opção para o gol alvinegro.

Revelado nas categorias de base do Botafogo, Diego foi acionado na reta final da última temporada e assumiu de vez a meta. O goleiro subiu ao profissional alvinegro em 2018, quando fez dois jogos como titular. Ele não entrou em campo nos dois anos seguintes e voltou a atuar somente em 2021.

Além de Diego, o Botafogo tem Andrew, que também é cria da base alvinegra. Cavalieri trata lesão no tornozelo direito desde o início de fevereiro e ainda não está à disposição. Com contrato até o final deste ano, Cavalieri deve voltar a conversar com a diretoria sobre o futuro. O salário alto é empecilho para a permanência do goleiro.