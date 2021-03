Joel Carli é o capitão do Botafogo Marcelo Gonçalves/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 12:39

Rio - Joel Carli voltará ao Botafogo para a disputada da Série B. O zagueiro argentino acertou nesta segunda-feira sua rescisão com o Aldosivi-ARG e está livre para assinar com o Glorioso, o que deve ocorrer ainda nesta semana. A informação é do repórter Alexis Damboriana, da Rádio Atlántica, de Mar del Plata.

O novo vínculo de Carli com o Botafogo irá até 2022. O defensor movia uma ação contra o clube na Justiça, mas topou retirá-la por um refinanciamento da dívida e um retorno.

Carli teve uma primeira passagem marcante pelo Botafogo. Foram 153 partidas pelo clube, o que o levou a se tornar o terceiro estrangeiro que mais vestiu a camisa alvinegra. Além disso, marcou nos acréscimos o gol decisivo para o título do Campeonato Carioca, em 2018.