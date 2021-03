Zagueiro, de 31 anos, foi aprovado nos exames médicos e assinou contrato até dezembro Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 16:24

Rio - Após encaminhar a volta do argentino Joel Carli, o Botafogo anunciou oficialmente outro reforço para a defesa: Gilvan, ex-Atlético-GO. Aprovado nos exames médicos, o zagueiro, de 31 anos, assinou contrato com duração até dezembro e teve a contratação confirmada na tarde desta segunda-feira pelas redes sociais.

Gilvan é o sexto reforço do Botafogo para a temporada de 2021. Antes dele, o Glorioso já havia anunciado o goleiro Douglas Borges, ex-CRB, lateral-direito Jonathan, ex-Coritiba, o volante Pedro Castro, ex-Avaí, o meia-atacante Marcinho, ex-Cuiabá, e o atacante Ronald, ex-Botafogo-SP.

O volante Matheus Frizzo, do Grêmio, e o apoiador Felipe Ferreira, da Ferroviária-SP, devem ser os próximos reforços anunciados pelo clube, que mantém o radar ligado no mercado em busca de oportunidades.



Revelado pelo Iraty, do Paraná, Gilvan, de 31 anos, é uma aposta para aumentar a bagagem da defesa alvinegra, composta pelos jovens Marcelo Benevenuto e Kanu, que podem deixar o clube. Com passagem por Londrina, Ceará, Ponte Preta e Paysandu, o zagueiro teve o nome indicado pelo técnico Eduardo Barroca, que o dirigiu em 2019 em Goiânia, e teve o nome aprovado pelo técnico Marcelo Chamusca.