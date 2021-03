Forster sofreu uma preocupante torção no tornozelo esquerdo e será reavaliado nesta quarta-feira Vítor Silva/Botafogo

Por Venê Casagrande

Publicado 08/03/2021 20:29 | Atualizado 08/03/2021 20:39

O Juventude encaminhou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Rafale Forster, do Botafogo. Os dois clubes estão finalizando os detalhes burocráticos para finalizar a operação e a ida do jogador para o time da Série A.

O contrato de Rafael Forster com o Juventude será válido até dezembro, e o Juventude não dará nenhuma compensação financeira ao Botafogo, que topou rescindir com o jogador de forma amigável. O zagueiro, neste momento, está em fase final de recuperação de uma lesão sofrida no joelho esquerdo na partida contra o Palmeiras, no fim do Brasileirão 2020.

Com 30 anos atualmente, Rafael Forster chegou ao Botafogo em 2020 após se destacar pelo Ludogorets, da Bulgária, clube em que trablhou com Paulo Autuori, quem pediu a sua contratação pelo Alvinegro. Na equipe carioca, o zagueiro, que também pode atuar de lateral e volante, disputou 26 partidas.