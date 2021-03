Matheus Babi fez dois gols Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 09/03/2021 13:50

Rio - O Athletico-PR está interessado na contratação do atacante Matheus Babi, do Botafogo. O jogador, que pertence ao Serra Macaense, está emprestado ao Glorioso até o fim do ano. Além do Furacão, Grêmio e São Paulo também monitoram a situação. A informação é do site "GE".

O Furacão tem como um dos trunfos para contratar Babi o diretor técnico Paulo Autuori. Os dois trabalharam juntos no Botafogo e o atacante tem carinho pelo treinador.

No entanto, para contratar o atacante, o Furacão precisa esperar o julgamento do recurso do caso Rony, marcado para os dias 18 e 19 de março, no CAS, a Corte Arbitral do Esporte, na Suíça. No momento, o clube está proibido de contratar jogadores.