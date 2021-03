Kevin Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 18:42

Rio - O lateral Kevin está fora da estreia do Botafogo na Copa do Brasil, contra o Moto Club-MA, nesta quarta-feira. Com dores musculares e sem saber se permanecerá no clube, ele nem viajou com a delegação para São Luís. A informação é do site "GE".

Representantes de Kevin irão se reunir com representantes do Botafogo para tratar sobre o futuro do jogador. A tendência é de que haja uma definição até o fim desta semana. Sem o camisa 2, a tendência é que Jonathan, que foi titular contra o Resende, assuma a posição.

Kevin chegou ao Botafogo em 2020 para a disputa do Brasileirão, mas não caiu nas graças da torcida. Disputou 39 partidas e cometeu erros infantis, como na partida contra o Internacional, que irritaram os alvinegros.