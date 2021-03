Volante do Grêmio, Matheus Frizzo chega ao Botafogo por empréstimo Lucas Uebel / Grêmio

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 17:43

Rio - O Botafogo anunciou na tarde desta terça-feira a contratação do meia Matheus Frizzo. O jogador, que pertence ao Grêmio, assinou com o time carioca até o fim de 2021.

Frizzo, inclusive, já pode fazer sua estreia nesta quarta-feira, às 21h30, no Castelão, contra o Moto Club-MA, pela Copa do Brasil. O meia está com a delegação alvinegra em São Luís e já teve toda sua documentação regularizada junto à CBF.

Matheus Frizzo é considerado uma promessa do Grêmio. Foi destaque do clube na Copinha de 2017, mas não conseguiu espaço nos profissionais. No ano passado, esteve emprestado ao Vitória, onde disputou 17 partidas.

O Glorioso ainda pode ter mais duas novidades na partida: o zagueiro Gilvan e o atacante Marcinho. Estes, porém, ainda não apareceram no BID.