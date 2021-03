Ricardinho Divulgação / Ceará

Publicado 10/03/2021 11:28

Rio - O Botafogo segue buscando reforços para a disputa da temporada. De acordo com o "Canal do Vozão", o meia Ricardinho, de 35 anos, que defende o Ceará desde 2013 está na mira do Glorioso para ser mais uma contratação da equipe carioca.

Marcelo Chamusca e o jogador já trabalharam juntos em 2017 e 2018. O atleta renovou recentemente o seu contrato com o Ceará até o fim do Campeonato Estadual, mas uma oferta do Botafogo pode fazer com que o experiente atleta seja contratado.

Pelo Ceará, Ricardinho conquistou quatro títulos do Campeonato Cearense (2013, 2014, 2017 e 2018) e dois títulos da Copa do Nordeste (2015 e 2020). Ele tem 35 gols marcados em 309 jogos pelo Vozão.



Ricardinho também já vestiu as camisas de Juventude, Iraty, Caxias, Linense, XV de Piracicaba, Londrina, Ponte Preta e Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. Ao todo, o clube carioca já acertou seis reforços para 2021. São eles: o zagueiro Gilvan, os atacantes Ronald e Marcinho, o meia Pedro Castro, o goleiro Douglas Borges e o lateral Jonathan.