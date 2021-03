Bruno Nazário Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 12:28

Rio - Bruno Nazário não entrará em campo pelo Botafogo na noite desta quarta-feira, contra o Moto Club-MA, em São Luís, em jogo válido pela Copa do Brasil. Segundo o presidente do América-MG, Alencar Silveira, a diretoria do Glorioso teve o "bom senso" de não escalar o jogador, que está em negociações avançadas com o clube mineiro. A informação foi dada à Rádio Brasil.

Publicidade

Ainda de acordo com Alencar, a documentação para a transferência deve ser acertada na tarde desta quarta-feira. O meia, que está emprestado pelo Hoffenheim ao Botafogo, seria repassado ao Coelho.

Caso entrasse em campo nesta noite, Bruno Nazário não poderia mais disputar a competição pelo América-MG. Mesmo se ele fosse escalado, o clube mineiro não desistiria da contratação.