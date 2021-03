Pedro Castro comemora o belo gol de falta marcado na vitória sobre o Moto Club Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 23:27

São Luís - Com o pé direito (calibrado), o Botafogo estreou na Copa do Brasil com uma consistente atuação na goleada por 5 a 0 sobre o Moto Club, na noite desta quarta-feira, no Castelão, em São Luís. Além da garantir a vaga para a segunda fase da competição, o Glorioso embolsou a premiação no valor de R$ 1,15 milhão. Com o moral elevado, o Botafogo volta a campo no sábado para enfrentar o Bangu, às 21h05, no Nilton Santos.

A velocidade promete ser uma das marcas de Marcelo Chamusca à frente do Alvinegro. E não apenas pelo 'apressado' e bonito gol de falta marcado pelo volante Pedro Castro, com apenas dois minutos de jogo. Com boa mobilidade, o Botafogo teve o ritmo ditado pelos ligeiros Warley e Ronald, que deixou o gramado ainda no primeiro tempo com suspeita de lesão. Prata da casa, Ênio manteve o padrão de velocidade exigido por Chamusca.

Publicidade

De pênalti, Matheus Babi aumentou a vantagem, aos 30, mas não deixou o treinador satisfeito. A sonora bronca em Marcinho, substituto de Bruno Nazário, que teve o contrato rescindido nesta quarta-feira, ecoou pela arquibancada do Castelão. O tom de cobrança foi replicado em alto e bom som no vestiário.

Na volta do intervalo, o Botafogo foi cirúrgico para construir a goleada. Aos seis minutos, Warley acertou um primoroso cruzamento para Ênio, de primeira, marcar o primeiro gol como profissional. Aos 30, o atacante devolveu a assistência para Warley aumentar a vantagem: 4 a 0. O gol mais bonito da noite foi reservado ao estreante Matheus Frizzo, no belo voleio após o cruzamento de Rickson, aos 36.

Publicidade

Pela velocidade imposta ao longo dos 90 minutos, o Botafogo, de muitas caras novas, mostrou ao torcedor que tem pressa para recuperar o lugar de destaque na elite ao longo da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Publicidade

MOTO CLUB x BOTAFOGO



Local: Castelão

Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)

Gols: 1º tempo - Pedro Castro (2 minutos) e Matheus Babi (30 minutos). 2º tempo - Ênio (6 minutos), Warley (30 minutos) e Matheus Frizzo (36 minutos)

Cartões amarelos: Wanderson, Raí; Sousa

Cartão vermelho: Gleydisson

Público: Jogo com os portões fechados



Moto Club: Joanderson, Diego Renan, Wanderson, Alisson e Vinícius Paiva; Recife, Victor Manoel, Cleitinho (Lenílson) e Raí; Luiz Guilherme (Felipinho) e Jerinha (Gleydisson). Técnico: Marcinho Guerreiro



Botafogo: Douglas Borges, Jonathan, Marcelo Benevenuto, Kanu e Sousa; Luiz Otávio, Pedro Castro (Matheus Frizzo) e Marcinho (Zé Welison): Warley 9Rickson), Ronald (Ênio) e Matheus Babi (Matheus Nascimento). Técnico: Marcelo Chamusca