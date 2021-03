Marcelo Chamusca Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 09:00

Maranhão - Marcelo Chamusca assumiu o Botafogo com uma grande responsabilidade após o rebaixamento da equipe carioca para a Série B na última temporada. Em três jogos no comando do Glorioso, o técnico conseguiu um empate e depois duas vitória seguidas, marcando oito gols e não sofrendo nenhum. O desempenho empolgou os torcedores alvinegros, principalmente, após a goleada e a classificação sobre o Moto Club, na Copa do Brasileiro. O treinador elogiou a maneira como o Botafogo atuou na última quarta.

"Gostei do repertório, porque tivemos gol de falta, de bola parada, jogada em velocidade, jogo apoiado... Tivemos uma variação que deixa a gente satisfeito. Dá confiança aos jogadores. O resultado e o placar foram fundamentais. Vamos seguir a nossa caminhada. Fiquei feliz com o comportamento, ganhamos com autoridade", afirmou.



Na opinião do treinador, o Botafogo precisa estar preparado para enfrentar cada adversário e poderá mudar a forma de atuar, dependendo da equipe que tiver pela frente na temporada.

"O Botafogo que a gente quer ver em campo é que tenha variação na sua forma de jogar. Sempre levando em consideração a análise de cada adversário, mas mantendo conceitos importantes, que fazem diferença. Entre eles, um bom jogo de transição, que encaixa nesse time que a gente escalou. Estudamos bem o adversário, sabíamos que dariam espaço", disse.