Publicado 11/03/2021 19:28

Rio - A renegociação pela rescisão de Salomon Kalou voltou à estaca zero. O Botafogo recebeu uma contraproposta do advogado do marfinense nesta quinta-feira com valores acima do que estavam sendo conversados antes e tomou um balde de água fria.



Pelo alto salário e a queda de receitas geradas pelo rebaixamento à segunda divisão do Brasileirão, o Botafogo tem interesse em rescindir com Kalou. Inicialmente, as conversas tinham avançado para um final positivo, mas a resposta feita pelo advogado do camisa 8 não foi boa



"Está difícil. Acabei de receber uma proposta do advogado dele completamente diferente do que eu tinha acertado. Vamos ver como vai ficar isso", afirmou Durcesio Mello, presidente do Botafogo, em entrevista exclusiva ao LANCE!.



As negociações, portanto, estão congeladas. Botafogo e Kalou estavam conversando sobre o fim precoce do contrato há praticamente quatro semanas. O próximo passo para Durcesio é tentar chegar a um denominador comum com o advogado do marfinense.



"O advogado chegou com outros valores. Mais do que o dobro do que a gente tinha oferecido. Estamos tentar pagar menos e libera-lo. Depois de quase um mês, recebi a notícia de que o advogado do Kalou não gostou dos números. Já mandei uma mensagem para ele fazendo uma contraproposta para tentar negociar e vamos ver no que vai dar", completou o presidente.