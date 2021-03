Ênio saiu do banco, aumentou a intensidade ofensiva do Botafogo pelo lado esquerdo Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 17:36

Rio - Não se deixe enganar pela estatura de Ênio. Com um 1,68cm, o franzino e liso atacante ganhou importantes pontos com o técnico Marcelo Chamusca na goleada por 5 a 0 sobre o Moto Club, na estreia do Botafogo na Copa do Brasil. Herói inesperado em São Luís, Ênio saiu do banco para substituir Ronald, com dores musculares, e deixou o gramado do Castelão com o saldo de uma assistência e o primeiro e marcante primeiro gol como profissional.

"A gente teve um desempenho muito bom. Quero agradecer a Deus, à minha mãe, à minha família. Todos que me apoiaram. Fiz meu primeiro gol, e o Botafogo conseguiu um resultado importante. Todos foram bem, quem entrou também. Vencemos juntos. Vamos virar a chave para o Carioca. No sábado já tem jogo contra o Bangu e queremos mais uma vitória", disse Ênio.

Joia da base alvinegra, Ênio chamou a atenção do torcedor pelas atuações nas duas últimas edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A oportunidade de repetir as atuações na equipe principal foi proporcionada pela promoção em 2020. O processo de reformulação abriu o caminho para o atacante, que soma apenas dez jogos como profissional.

Substituído no início do jogo em São Luís, Ronald, que se queixou de dores musculares nas duas pernas, será reavaliado pelo departamento médico. Caso seja vetado, é provável que o atacante, que mostrou bom entrosamento com Warley, ganhe mais uma chance no time no sábado, contra o Bangu, pela terceira rodada da Taça Guanabara. Com o mesmo problema, Guilherme Santos será reexaminado e pode ser substituído por Hugo na lateral esquerda.