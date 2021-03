Kanu Vitor Silva / Botafogo

Publicado 12/03/2021 12:28

Rio - O zagueiro Kanu pode deixar o Botafogo em breve. De acordo com o jornal peruano "Líbero", o Cruz Azul, do México, que já havia tentado contratar o zagueiro anteriormente, retomou as negociações pelo jogador.

De acordo com o veículo, o clube mexicana voltou a conversar pelo zagueiro por conta dos sérios problemas financeiros do Botafogo, o que pode facilitar a negociação. O defensor poderia chegar para o início do Torneio Apertura, no segundo semestre.

Kanu já recebeu uma proposta do Cruz Azul de de US$ 400 mil (R$ 2,2 milhões à época) pelo empréstimo, mais duas possibilidades de compra: US$ 3,2 milhões (R$ 17,5 milhões) até julho ou US$ 4 milhões (R$ 21,8 milhões) em novembro. O Glorioso, porém, recusou. O São Paulo também esteve próximo de contratá-lo, mas as negociações esfriaram.