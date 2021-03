Caio Alexandre Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 12:52 | Atualizado 12/03/2021 12:53

Rio - Uma das principais promessas do Botafogo, o volante Caio Alexandre, de 21 anos, está dando adeus ao Glorioso. Em seu perfil oficial no Twitter, o clube carioca divulgou a despedida do atleta. Revelado na base alvinegra, ele se tornou titular do Botafogo na temporada passada. Caio lamentou deixar o Alvinegro em uma situação ruim.

Obrigado, Caio! Sucesso na sua carreira e representa a #BaseForte do Fogão internacionalmente.



Até breve, Cria! Aqui você sempre vai estar em casa.



Veja a entrevista de despedida do volante: https://t.co/oJu2TTbKdr pic.twitter.com/Ky2b7ZOE1w — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 12, 2021

Publicidade

"Fico feliz pela oportunidade, por tudo que construiu aqui, mas lamento bastante por deixar o Botafogo nessa situação, mas sei que minha venda vai ajudar bastante o clube, os jogadores do elenco, os funcionários. Espero retornar um dia", afirmou em vídeo divulgado pelo Botafogo.

Publicidade

Caio Alexandre está de saída para o Vancouver Whitecaps, do Canadá. O jogador conquistou sua condição de titular do clube carioca na última temporada. Foram 50 jogos e cinco gols pelo clube carioca.



"Fico feliz por ter conseguido vestir essa camisa em clássicos, mesmo que a maioria não tenha sido com torcedores, também pude sentir a energia da nossa torcida em alguns jogos no Nilton Santos", disse.