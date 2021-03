Por O Dia

Publicado 12/03/2021 17:40

Xerife em casa!



Carli fecha com o Fogão e reforça o time para a temporada!



Bem-vindo de volta, Joel! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/DH44OsI5x8 — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 12, 2021

Rio - O Botafogo anunciou, na tarde desta sexta-feira, o retorno do zagueiro Joel Carli, de 34 anos. O defensor, que marcou o gol do título carioca de 2018, rescindiu com o Aldosivi-ARG para poder voltar a vestir a camisa do Glorioso.