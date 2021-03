Carli assinou por duas temporadas com o Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Além da possibilidade de aliviar os combalidos cofres alvinegros, o acordo que sacramentou o retorno de Joel Carli traz esperança de uma mudança de postura no Botafogo. Um dos principais pontos que incomodaram na reta final do Brasileirão, que culminou no rebaixamento à Série B, foi a apatia do grupo na temporada passada. Com perfil de liderança e identificação, o zagueiro argentino torna-se uma peça importante para uma virada.

Por mais que muitos nomes do antigo elenco já saíram na reformulação para 2021, ter um jogador identificado é visto com bons olhos pela diretoria alvinegra. Em possíveis momentos de apatia, uma atitude mais forte de alguém que entende do clube por fazer diferença. Afinal, Carli chegou em 2016 e só foi embora há cerca de um ano, disputando 154 partidas e sendo herói do título carioca de 2018.



Aos 34 anos, a experiência do zagueiro também é vista como importante em um ano que muitos jovens podem ser aproveitados devido às dificuldades financeiras. Antes mesmo de começar a treinar, Carli já pode ser considerado uma liderança no vestiário.



"Muito feliz em voltar para o clube que respeito tanto e vivi momentos especiais com dedicação, profissionalismo e comprometimento. Mais motivado do que nunca e juntos vamos trabalhar forte para reerguê-lo. De volta pra casa', escreveu Carli em seu Instagram.



Por fim, a chegada de Carli ainda dá um alívio financeiro ao Botafogo. Afinal, o jogador abriu mão de cerca de R$ 10 milhões que cobrava na Justiça do Trabalho.