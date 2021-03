Wellington Paulista Divulgação

Publicado 15/03/2021 19:20

Rio - Especulado para reforçar o Botafogo, o atacante Wellington Paulista quer permanecer no Fortaleza. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o artilheiro afirmou estar feliz na capital cearense e disse já estar tratando da renovação com o Leão.

"Meu intuito é ficar, todo mundo sabe disso. Já conversei com o Marcelo (presidente do clube), meu empresário deve estar conversando com o Paz sobre isso para uma renovação. Estou muito feliz aqui no Fortaleza. Espero estender meu contrato ainda mais para que eu consiga fazer mais gols e se Deus quiser completar 200 jogos", declarou.



Wellington Paulista, de 37 anos, teve boa passagem pelo Botafogo em 2008. Na última temporada, disputou 52 jogos e marcou 15 gols pelo Fortaleza.