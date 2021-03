Dispensado em 2020, Carli volta ao clube após costurar acordo para recebimento de dívida de R$ 10 milhões cobrada na Justiça do Trabalho Vítor Silva/Botafogo

Publicado 15/03/2021 18:18

Rio - Nove meses após ser dispensado pelo Botafogo, Carli foi oficialmente apresentado nesta segunda-feira como reforço para a temporada 2021. A volta do 'capitán', no entanto, não se limitou ao aspecto técnico. Com uma ação do argentino na Justiça do Trabalho próxima dos R$ 10 milhões, a nova diretoria costurou um acordo para o pagamento da dívida atrelada à volta do zagueiro, de 34 anos. Identificado com o clube e querido pelo torcedor, o xerife, pela liderança e experiência, é avaliado como uma peça útil para a disputa da série B do Brasileiro.

"O que aconteceu eu prefiro deixar para trás, porque para uma reestruturação precisamos sempre olhar para a frente e sabemos que teremos muito trabalho. Vai ser um ano bem difícil e estamos nos preparando para que o Botafogo volte à elite. O torcedor pode ficar tranquilo, a questão econômica ficou bem favorável para o clube. Mas também tem a questão humana, que eu sempre falei. Fui muito feliz aqui e sou grato ao Botafogo. Sem importar a situação, seja Série A ou Série B, eu tenho um carinho imenso e sempre vou estar aqui pra ajudar", disse o zagueiro.

Nono reforço do Botafogo em 2021, Carli terá concorrência no setor. Além de Gilvan, ex-Atlético-GO, aprovado pelo técnico Marcelo Chamusca, Marcelo Benevenuto e Kanu são os titulares da zaga. Bem avaliada no mercado, a valorizada dupla ainda pode ser negociada para fazer caixa. Revelação da base, Sousa é outra opção. Feliz com o desfecho na negociação, Carli esperar ser um importante alicerce no processo de reestruturação do clube.

"Estou muito feliz de estar de novo aqui, em casa, e com certeza vou conseguir ajudar o Botafogo. Voltar ao Botafogo é muito especial. É uma situação delicada e de reestruturação. Nosso clube continua sendo gigante, eu amo esse clube, e tenho uma felicidade muito grande de estar aqui", destacou.

Aos 34 anos, Carli garante ter fôlego e ânimo para recomeçar. Com 154 jogos pelo Glorioso, entre 2016 e 2020, o zagueiro ficou marcado pelo gol na decisão do Carioca de 2018, contra o Vasco. Ao empatar o clássico no último minuto, o título foi decidido nos pênaltis e vencido pelo Botafogo.

Confira outros trechos da coletiva de Carli:

Carinho da torcida



"Eu sempre fui muito grato ao torcedor, desde o primeiro dia que cheguei aqui. Hoje também agradeço, porque o torcedor se manifesta assim porque sabe do meu comprometimento, profissionalismo e carinho que tenho por esse clube. Sabe que eu sempre vou dar a vida pelo Botafogo"



Forma física



"Estou muito bem fisicamente, ainda não tenho previsão para jogar, porque hoje vai ser meu primeiro treino com o grupo todo. Então ainda não posso falar em qual data vou estar à disposição do Chamusca, mas estou muito bem"



Liderança

"Tenho bem claro que o futebol não passa só por entrar em campo e jogar bola. Porque você também tem treino e muita convivência. Para que tudo isso funcione você precisa formar um grupo bom, com muita competência interna. Acho que isso é fundamental, formar uma boa equipe, um bom grupo de trabalho e aí sim apontar para o nosso objetivo principal"