Honda: recepção por 13 mil pessoas no Nilton Santos Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 15:54

Rio - Apesar de não ser mais jogador do Botafogo, Keisuke Honda ainda pode ajudar o Alvinegro. O japonês, que recentemente acertou com o Neftçi Baku, do Azerbaijão, possui projetos para divulgar o clube de General Severiano no Japão.

Em campo, o meia foi muito abaixo do esperado pela diretoria e torcida alvinegra. Em 27 jogos pelo Botafogo, marcou apenas três gols e deixou o clube antes do fim do Campeonato Brasileiro, em dezembro. Em entrevista ao LANCE!, o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, detalhou sobre a saída do jogador.

"O Honda saiu e veio falar comigo para romper o contrato, apesar de não ser na minha gestão ainda, foi em dezembro. O Nelson (Mufarrej, presidente da época) disse para eu decidir. Eu liberei, foi uma economia enorme, ele não ia jogar em janeiro e fevereiro porque estava com uma lesão de grau 2", explicou.



Mesmo com a saída, Honda ainda possui contatos com Durcesio Mello para estreitar relações com o Botafogo. Em fevereiro, o jogador adquiriu 50 pacotes de sócios-torcedores VIP, que o clube vai sortear para os torcedores por meio de concursos culturais.



Além disso, Honda tem o desejo de se tornar um embaixador do Botafogo no Japão. Para isto, ele ofereceu levar as equipes de bases do Alvinegro para jogar torneios amistosos no Oriente, algo que está sendo estudado pela diretoria do clube de General Severiano.



"Ele se encantou tanto pelo Botafogo que entrar de sócio-proprietário. É uma pessoa muito séria, tenho muito respeito por ele. Eu falei para ele comprar os sócios VIP para a gente fazer ações com os títulos. Ele já pagou e quer fazer mais: quer virar uma espécie de embaixador do Botafogo no Japão. Ele já ofereceu para fazer jogos no Japão com o time de base, tudo pago por ele. É algo mais a longo prazo, mas está no meu radar. Nos falamos às vezes e isso mostra como ele tem carinho por esse clube", admitiu o presidente.