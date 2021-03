Chamusca. Treino Botafogo no Estadio Nilton Santos. 04 de Marco de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.. Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 20:55

Rio - Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo passa por processo de reformulação do elenco, além da comissão técnica e diretoria. No último domingo, o Alvinegro empatou com o Vasco em 1 a 1 pelo Campeonato Carioca com equipe bastante diferente da vista no final da última temporada. O comentarista do 'SporTV', Arthur Daviepe, comentou o momento do clube.

"O perfil das contratações do Botafogo é diferente das do Vasco. Todo mundo já ouviu falar do Ernando, do Zeca e do Marquinhos Gabriel. Alguns contratados pelo Botafogo ninguém ouviu falar se não prestar atenção e trabalhar com isso, casos do Marcinho, do Felipe Ferreira, Gilvan... Perfil é diferente, mas parece apontar na direção de um controle maior nas contratações, sendo feitas para se encaixar não só no estilo de jogo do Chamusca, mas também numa competição que está muito viva na cabeça dele. Alguns veteranos estão chegando, como o Ricardinho, de 35 anos, compensando com a extrema juventude de outra parte da equipe. Esse mix é o caminho para o Botafogo. Não vai ter grandes nomes, com status de ídolo", disse o jornalista, antes de completar:

Publicidade

"Botafogo e Vasco vão sofrer talvez em todas as rodadas. O nível da Série B ano passado foi superior à média de atuações de Botafogo e Vasco na Série A. É preciso ter paciência com o trabalho dos dois Marcelos (Chamusca e Cabo). A contratação de jogadores experientes é muito importante. O Botafogo teve dois jogadores essenciais nas vezes em que caiu e voltou, primeiro foi o Valdo e depois o Daniel Carvalho, que não jogou tanto mas era um atleta tecnicamente diferenciado. A paciência da torcida pode ter que durar até 2022, porque não é líquido e certo que esses times vão subir imediatamente, haja visto a atuação do Cruzeiro no ano passado", encerrou Daviepe.