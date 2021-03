Kanu Vitor Silva / Botafogo

Publicado 22/03/2021 19:52

Rio - Destaque do Botafogo mesmo com o rebaixamento do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Kanu tem sido alvo de alguns times da elite. Após a sondagem do São Paulo, é a vez do Internacional tentar uma investida pelo defensor de 23 anos. De acordo com a Rádio Tupi, representantes do atleta se encontraram com o presidente do Colorado, Alessandro Barcellos.

No entanto, segundo a emissora, apesar da reunião, nenhuma proposta ainda foi formalizada. No mês passado, o Alvinegro recusou proposta do São Paulo pelo jogador por considerar a oferta baixa. Em janeiro, o Cruz Azul, do México esteve perto de acertar a contratação de Kanu, mas a proposta também foi recusada pelo clube carioca. O zagueiro tem contrato até dezembro de 2022.