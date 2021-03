José Wellison Vítor Silva/Botafogo

Rio - O volante Zé Welison, de 26 anos, foi sondado pelo Sport, porém, o futuro do jogador deverá ser mesmo em General Severiano. De acordo com informações do portal "FogãoNet", o Glorioso deseja manter o atleta e renovar o seu contrato que termina em maio até o fim do ano.

Zé Welison pertence ao Atlético-MG e chegou ao Botafogo no meio do ano passado. O assédio do Sport ao jogador vai fazer o Glorioso antecipar as conversas com o Galo para prorrogar o vínculo do jogador. Marcelo Chamusca gosta do volante e deseja contar com ele no elenco.



O desejo do jogador também é permanecer. Zé Welison se identificou muito com o Botafogo e seu desejo é ficar para a disputa da Série B. Contando os jogos de 2020 e 2021, o volante entrou em campo em 21 vezes com a camisa alvinegra e não fez nenhum gol.