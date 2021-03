Kanu Vitor Silva / Botafogo

Rio - O Internacional é o novo interessado na contratação de Kanu. Porém, para liberar o zagueiro, o Botafogo não deverá impor facilidades ao clube gaúcho. De acordo com informações do portal "GZH", o clube carioca deseja três milhões de dólares (cerca de R$ 16,5 milhões) por 90% dos direitos econômicos do atleta.

O Colorado deseja a contratação de um defensor para disputar a titularidade e compor o sistema inicial de defesa com Víctor Cuesta. Aos 24 anos, Kanu foi um dos destaques do Botafogo na última temporada e se valorizou, mesmo com o rebaixamento para a Série B.

Com contrato até o final de 2022, o Cruz Azul-MEX e o São Paulo chegaram a negociar com o Botafogo a contratação de Kanu, porém, não houve acordo. O Colorado analisa opções no mercado, já que não dispõem de valores elevados na busca por reforços.



Outros nomes que já foram cogitados para reforçar a defesa do clube nas últimas semanas: Formiliano, do Peñarol, e Corujo, do Nacional. Ambos foram descartados pelo departamento de futebol do clube gaúcho.