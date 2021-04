Neto Divulgação/Bandeirantes

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 17:52

Rio - Rebaixado no Campeonato Brasileiro e afundado em dívidas, o Botafogo passa por uma das situações mais difíceis na história do clube. Ex-jogador e hoje apresentador do 'Baita Amigos', Neto recebeu o auxiliar técnico do alvinegro Lúcio Flávio para falar sobre o momento da equipe carioca. O ex-atleta do Corinthians pediu um basta na situação atual do Botafogo.

"No Rio acham que só existe Flamengo, e não existe só Flamengo. Para quem não sabe da história do Botafogo, tem Heleno de Freitas, Jairzinho, Garrincha, time que tem mais campeões mundiais, camisa maravilhosa, Túlio, Mauricio, Lucio Flavio, Gerson, jogadores incríveis, mas precisa voltar a ser Botafogo. Vi uma entrevista do presidente dizendo que o clube deve R$ 1 bilhão, o que dificulta para treinador, auxiliar e jogadores", disse o jogador, antes de complementar:

Publicidade

"Acho que o Botafogo tem que dar um basta, o Vasco e o Fluminense também. Passou da hora. Precisa ter entendimento da força do Botafogo, do Vasco, do Cruzeiro, do Corinthians. Entrevistei o presidente do Fortaleza, tudo certinho e bonitinho. Imagine o Botafogo, que caiu para a Série B, com aquilo que está acontecendo no mundo, não poder ter torcida, na Série B onde o torcedor se apaixona mais e precisa dele para subir. Tem que ter um basta. Marcelo Chamusca é um grande treinador e um grande cara, mas o Botafogo precisa voltar às suas origens", encerrou.