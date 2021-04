Gatito: otimismo rumo às vitórias VITOR SILVA/BOTAFOGO

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 11:04

Rio - Considerado peça-chave para a disputa da Série B, o Botafogo negocia a renovação de contrato do goleiro Gatito Fernández, que tem contrato até o fim deste ano. De acordo com o site 'Torcedores.com', atleta deseja estender o vínculo por mais dois anos.

No clube desde 2017, Gatito já manifestou o desejo de permanecer e ajudar o Botafogo a voltar para elite do futebol brasileiro. O goleiro está lesionado desde setembro de 2020, com um edema ósseo no joelho direito.



"Eu fico no Botafogo. Meu contrato é até o final deste ano. Falam-se tantas coisas, que se caísse para Série B eu sairia, coisa que nunca falei. Gostaria bastante de poder superar esse números (se tornar o estrangeiro com mais jogos, tem 150, contra 180 de Fischer). Quero fazer parte dessa reconstrução do clube", afirmou Gatito.