Por O Dia

Publicado 20/04/2021 14:53

Eliminado da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca, o Botafogo perdeu mais um jogador por conta de lesão para o início de preparação para a Série B. O clube informou que Kayque teve "lesão significativa no tendão adutor direito" e iniciou tratamento, ficando fora da última rodada da Taça Guanabara.

O volante não tem previsão de retorno e se junta a Rafael Navarro, com lesão muscular na coxa esquerda, e a Gatito, com edema ósseo. Além deles, Matheus Frizzo continua fora pelo protocolo de concussão e nos próximos dois dias fará trabalhos físicos progressivos. Já Romildo espera novo resultado de exame para covid-19 para ser liberado.



Pelo menos Marcelo Chamusca está mais perto de contar com outros três jogadores. Diego Cavalieri, Hugo e Pedro Castro estão recuperados e já entregues à preparação física. Com isso, estarão à disposição em breve para iniciar os treinos. A expectativa é que tenham condições de estrear na Série B.