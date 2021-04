Revelado pelo Cruzeiro, Anselmo Ramon, de 32 anos, está cotado para herdar a vaga de Matheus Babi no Botafogo Márcio Cunha/ACF

Publicado 26/04/2021 21:21

Chapecó - Na mira do Botafogo, Anselmo Ramon voltou a treinar com o restante do grupo da Chapecoense nesta segunda-feira e sinalizou que a negociação para reforçar o clube carioca pode ter esfriado. Liberado pela diretoria, o atacante, de 32 anos, não disputou os últimos três jogos para decidir o seu futuro. No entanto, a Chape deixou claro que não abre mão da multa rescisória de cerca de R$ 1 milhão.

Como voltou a treinar, Anselmo Ramon está à disposição do técnico Mozart para o jogo da próxima quarta-feira, contra o Hercílio Luz, pelo Campeonato Catarinense. Com a venda de Pedro Raul para o Kashiwa Reysol, do Japão, em fevereiro, e de Matheus Babi para o Athletico-PR, Marcelo Chamusca trata como prioridade a chegada de um camisa 9 para a disputa da Série do Campeonato Brasileiro.

Hoje, o Glorioso apenas com Rafael Navarro, de 21 anos, e Matheus Nascimento, de 17, para a função. Revelado pelo Cruzeiro, Anselmo Ramon, de 32, é uma aposta para aumentar a experiência no setor. Autor do gol do título da Chapecoense na Série B, o atacante tem interesse na transferência, mas aguarda o acerto entre os clubes.

Com o orçamento limitado e comprometido, o Botafogo busca uma solução, que pode envolver valores a receber da Chapecoense pelo empréstimo de Marcos Vinicius, em 2019, de acordo com o 'ge'.