Rio - O volante André, de 19 anos, se aproximou de um acordo com o Botafogo. O Fluminense autorizou o empréstimo do jovem ao Glorioso até o fim da temporada. No entanto, o jogador ainda não foi comunicado da decisão do clube. As informações são do portal "NetFlu".

Em busca de nomes para a posição, o Glorioso entrou em contato com o Fluminense pelo jovem que perdeu espaço no elenco tricolor nesta temporada. O clube das Laranjeiras vê com bons olhos o empréstimo ao Alvinegro para que o jogador ganhe experiência para a próxima temporada.



No entanto, de acordo com o portal "Torcedores.com" há outros interessados no jovem. Cuiabá, Fortaleza, Juventude e Sport teriam feito contato com o empresário do jogador, Carlos Leite, para saber das condições de um futuro negócio.

Considerado uma das grandes promessas da base do Fluminense, o volante André fez sua estreia profissional no ano passado. Ao todo, o jovem entrou em campo em 15 jogos pelo Tricolor e não fez gols.