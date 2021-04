Jonathan Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 14:49

Rio - O lateral-direito Jonathan do Botafogo projeto bons frutos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Após uma campanha fraca pelo Campeonato Carioca, com a oitava colocação apenas, o defensor acredita que o tempo será essencial para um bom inicio de Brasileirão.

"Tivemos muitos jogos e pouco tempo de trabalho, isso também fez as coisas não acontecerem da maneira que a gente quer. Temos muito a evoluir, muito a trabalhar. É o momento que não temos que falar muito e temos que focar bastante no dia a dia- Sou um cara que me cobro bastante, na fase ofensiva e defensiva. Tem um pouco de falha, precisamos de trabalho para corrigir. Ofensivamente, estou precisando mostrar mais, sei que estou devendo. Vou trabalhar no dia a dia e as coisas vão acontecer naturalmente", afirmou.



O atleta também se colocou em posição de análise. Para ele, que chegou ao clube em março deste ano e tomou conta da titularidade, ainda precisa evoluir para ficar 100% satisfeito com suas atuações.

