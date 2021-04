Botafogo conquistou a Pequena Taça do Mundo de 1967, 1968 e 1970 Reprodução

Publicado 28/04/2021 12:51

Rio - Em 2020, o Botafogo manifestou o desejo de ir à Fifa tentar o reconhecimento dos títulos da Pequena Taça do Mundo de 1967, 1968 e 1970, como mundiais. Agora, liderados por Paulo Cézar Caju, os próprios jogadores campeões se ofereceram para ir à entidade pleitear o título.

Em vídeo gravado por Raoni Seixas, pesquisador da história do clube, o ex-jogador cobra o reconhecimento das conquistas nos torneios disputados em Caracas.



"Na época nós pegamos Barcelona, Peñarol, Santos, todos com jogadores famosos, e conquistamos três vezes o Mundialito de Caracas, mas isso nunca foi oficializado pela Fifa. O Botafogo tem hoje jogadores que foram campeões do mundo e residem no Rio de Janeiro: Gerson, Roberto Miranda, Jairzinho, eu", afirmou.

"Se tivesse um reconhecimento do que esses jogadores fizeram pelo clube com um título de embaixadores, seria mais fácil. Imagina chegar um Gerson, um Jairzinho, um PC e um Roberto Miranda, acha que o Infantino não iria nos receber? São quatro campeões do mundo. É um dos erros de todos os dirigentes que passaram pelo clube. O Botafogo é tricampeão mundial", completou PC.