Marcelo Chamusca Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 13:45

Rio - O Botafogo segue em busca de reforços para a disputa da da Série B. No entanto, de acordo com o "Canal do TF", o clube tem encontrado dificuldades no mercado para encorpar seu elenco por conta da crise financeira.

Publicidade

Além disso, tem sido difícil convencer atletas a acertarem com o clube. Alguns jogadores que foram sondados responderam que estão esperando outras propostas de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro ou do exterior.



Diante dos entraves, jogadores de menor custo, como o volante Mauro Silva e o atacante Chay, destaques do Carioca, são estudados. No entanto, dividem opiniões internamente.