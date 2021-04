Kanu Vitor Silva / Botafogo

Publicado 29/04/2021 19:23

Rio - O zagueiro Kanu, do Botafogo, entrou na mira do Atlético-MG. Segundo o portal "UOL", o Galo fez uma consulta ao Glorioso pela contratação do jogador de 24 anos. As conversas estão em estágio inicial.

Kanu é um dos raros jogadores que conseguiram se destacar com a camisa do Botafogo nos últimos meses. Ele chegou a ter sua saída para o São Paulo encaminhada no início da temporada, mas a negociação melou de última hora. Internacional e Cruz Azul, do México, também demonstraram interesse.



O contrato de Kanu com o Botafogo vai até o fim de 2022. Para negociá-lo, o Botafogo deseja uma oferta de pelo menos 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões).