Presidente do Botafogo, Durcesio Mello tem tarefa complicada Vitor Silva/Botafogo

Por Lance

Publicado 30/04/2021 10:42

A reunião entre dirigentes do Botafogo e representantes de torcidas organizadas realizada na última quinta-feira(30), na sede de General Severiano, promete não ter sido a única entre as partes. No encontro, ficou combinado que haverá uma conferência entre representes do clube e pessoas ligadas aos torcedores a cada dois meses.

A decisão foi para que haja uma reaproximação da diretoria com a torcida. Os representantes do Botafogo na reunião foram o presidente, Durcesio Mello, e o vice, Vinícius Assumpção.



Publicidade

"A reunião foi muito boa. E nossa torcida maravilhosa se engajou e quer ajudar o clube. Fiquei feliz. O Botafogo mais do que nunca vai precisar desta torcida incrível e fiel", afirmou Durcesio, em contato com o LANCE!.



Portanto, haverá encontros entre a diretoria e representantes das organizadas em, pelo menos, 60 dias. Durcesio e Vinícius se mostraram interessados em ouvir pedidos, reclamações e anseios dos botafoguenses presentes na sede de General Severiano.