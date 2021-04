Kanu Vitor Silva / Botafogo

Publicado 30/04/2021 12:41

Rio - O zagueiro Kanu, do Botafogo, é um dos alvos do Atlético-MG para reforçar sua defesa. Segundo o portal "UOL", após buscar informações sobre o jogador, o clube mineiro estuda se fará ou não uma investida.

De acordo com a publicação, o Centro de Inteligência do Galo (CIGA) colheu todos os dados do atleta e passou ao diretor de futebol Rodrigo Caetano. A partir de então, ele buscará informações comportamentais sobre o defensor. Ex-treinadores, dirigentes e pessoas que conviveram com Kanu estão sendo ouvidas.



Para negociar 50% dos direitos econômicos de Kanu, o Botafogo pretende embolsar entre R$ 6 e R$ 7 milhões. No início da temporada, o São Paulo esteve perto de fechar com o jogador por R$ 5 milhões, mas o negócio melou de última hora.