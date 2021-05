Marco Antonio. Nova Iguacu X Botafogo pelo Campeonato Carioca no Estadio Elcyr Resende. 28 de Marco de 2021, Bacaxa, Saquarema, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 20:50

Rio - O Botafogo passa por uma grande reformulação no elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro, com muitas chegadas e saídas. Uma das contratações para o Alvinegro na temporada foi o meia Marco Antônio, ex-Bahia. Em entrevista à Botafogo TV, o atleta defendeu o criticado técnico Marcelo Chamusca e comemorou a semana inteira de treinamentos no clube.

"Acho que toda equipe precisa de um tempo para trabalhar. O professor Chamusca, desde quando chegou, está sendo muito cobrado, mas quando temos a semana cheia, dá para ele implementar o que ele pede, dá para fazer melhor, temos mais tempo. E nesse último jogo (contra o Macaé) o nosso grau de intensidade, o que o professor pediu, a gente fez, marcação intensa. Então, quando temos essa semana inteira aberta para nós, dá para entender melhor o que o professor quer para o nosso desempenho ser melhor a cada jogo", disse Marco Antônio, que completou:

Publicidade

"O importante é estarmos criando oportunidades de gols, precisamos de um pouco mais de frieza ali na frente e eu me incluo nisso, tive algumas oportunidades, mas acabei não tendo o capricho. Mas é isso, estamos tentando fazer o máximo possível para acertar o gol e, creio que no momento certo, criando as oportunidades, o gol vai sair naturalmente", encerrou.