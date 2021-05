Matheus Nascimento. Botafogo x Macae pelo Campeonato Carioca no Estadio Nilton Santos. 25 de Abril de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 09:03

Pressionado depois das eliminações no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil, o Botafogo ainda gera mais dúvidas do que certeza na temporada de 2021. Para tentar diminuir a desconfiança do torcedor para a disputa da Série B, o time de Marcelo Chamusca tem na Taça Rio uma chance de mostrar evolução. Para isso, precisa de uma boa atuação neste domingo (2), diante do Nova Iguaçu, pela primeira partida da semifinal, no Nilton Santos, às 18h.

Como terminou apenas em sétimo lugar na Taça Guanabara, o Botafogo não terá a vantagem do empate nos dois confrontos contra o Nova Iguaçu. E, por mais que a disputa da Taça Rio seja mais simbólica, a conquista do troféu com atuações mais convincentes são importantes para o time chegar bem à Série B.

Publicidade

Afinal, o técnico Marcelo Chamusca já sofre pressão por parte dos torcedores, incomodados com as recentes atuações. Em grave crise financeira e com dificuldade para buscar contratações para reforçar o grupo, o Botafogo espera encontrar os seus 11 titulares e que os jogadores consigam uma sequência positiva, até mesmo para ganharem confiança após início ruim de temporada. Por outro lado, nova eliminação pode colocar ainda mais peso no treinador e no grupo.

O Botafogo deve ir a campo com: Douglas Borges, Jonathan, Kanu, David Sousa e Paulo Victor; Rickson, Matheus Frizzo e Pedro Castro; Felipe Ferreira, Marco Antônio e Matheus Nascimento.