Anunciado como reforço de peso, Kalou gerou um custo de R$ 772 mil de pagamento a intermediários e deixou o clube em abril, com um gol marcado Vitor Silva/Botafogo

Por Lance

Publicado 01/05/2021 19:00

Rio - Em grave crise financeira, a dívida total do Botafogo superou a casa do bilhão. De 2019 para 2020, o clube teve um déficit de mais de R$ 100 milhões. No ano passado, o Alvinegro contratou 25 jogadores na última temporada. Consequentemente, o valor pago a intermediários não foi baixo: de acordo com o balanço financeiro divulgado na última sexta-feira, mais de R$ 3 milhões.



O clube de General Severiano, entre renovações com jogadores que já estavam no elenco e novas adições ao plantel, gastou, de acordo com o documento divulgado, R$ 3.383.000,00 com intermediários, que são agentes que ajudam a negociação a ser concretizada, fazendo uma espécie de "ponte" entre as duas partes envolvidas - o clube e o jogador em questão.



No balanço, chama a atenção que a renovação de Marcelo Benevenuto até o final de 2023 custou 928 mil - o valor mais alto neste aspecto financeiro - aos cofres do clube. O zagueiro, vale lembrar, está atualmente emprestado ao Fortaleza.



As contratações de Keisuke Honda e Salomon Kalou, que chegaram badalados junto à torcida no ano passado, tiveram R$ 1.072.000,00 de intermediação - 772 mil para o marfinense e 300 mil na negociação junto ao japonês.



VALORES DE INTERMEDIAÇÃO PAGOS PELO BOTAFOGO EM 2020:

Alexander Lecaros (contratação): R$ 108 mil

Carlos Rentería (contratação): R$ 70 mil

Cícero (renovação): 365 mil

Danilo Barcelos (contratação): R$ 210 mil

Federico Barrandeguy (contratação): R$ 222 mil

Gabriel Cortez (contratação): R$ 93 mil

Iván Angulo (contratação): R$ 41 mil

José Welison (contratação): R$ 63 mil

Keisuke Honda (contratação): R$ 300 mil

Kevin (contratação): R$ 107 mil

Marcelo Benevenuto (contratação): R$ 928 mil

Pedro Raul (contratação): R$ 192 mil

Salomon Kalou (contratação): R$ 772 mil



Dos nomes, Rentería, Cícero, Danilo Barcelos, Cortez, Angulo, José Welison, Honda, Pedro Raul - vendido ao Kashiwa Reysol-JAP - e Salomon Kalou deixaram o clube de forma definitiva. Marcelo Benevenuto está emprestado ao Fortaleza ao fim do ano.



Lecaros, Barrandeguy e Kevin estão na lista de dispensas do Alvinegro. Fora dos planos do treinador Marcelo Chamusca para o decorrer da temporada, o clube tenta negociá-los ou buscar acordos amigáveis pelas rescisões de contrato.