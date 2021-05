Ricardinho será desfalque do Botafogo na Taça Rio Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 11:29

O técnico Marcelo Chamusca perdeu um de seus titulares para o confronto contra o Nova Iguaçu, neste domingo (2), pelo primeiro jogo da semifinal da Taça Rio, às 18h no Nilton Santos. Ricardinho está com um trauma no tornozelo direito e será substituído por Matheus Frizzo.

Devido ao desfalque, o meio de campo alvinegro contará também com Pedro Castro e Rickson, que tinha chances de ir para o banco, já que está em seu último mês de contrato.



Publicidade

Além de Ricardinho, o departamento médico do Botafogo ainda tem Gatito, Gilvan, Kayque e Rafael Navarro. Já Diego Cavalieri voltou a treinar, mas não estará entre os relacionados, assim como Hugo, reintegrado à equipe sub-20.



O Botafogo deve ir a campo com: Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Sousa e PV; Rickson, Frizzo e Pedro Castro; Felipe Ferreira, Marco Antonio e Matheus Nascimento.