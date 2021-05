Durcesio Mello é o presidente do Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Rio - Em situação financeira delicada, o Botafogo comunicou na manhã desta terça-feira que irá realizar uma demissão de funcionários. O clube não informou o número de demitidos, mas informou que haverá uma reestruturação interna. Serviços e outras estruturas também sofrerão cortes.

O Glorioso informou os cortes vão acontecer devido ao passivo bilionário revelado no último balanço financeiro. O clube carioca citou a situação financeira como "caótica" e afirmou que "medidas urgentes e difíceis" em todos os setores precisam ser tomadas.

Na última quinta, a diretoria buscou um acordo com os funcionários para suspender alguns contratos e diminuir salários e carga horária de trabalho em 25%, porém, não conseguiu. A justificativa apresentada foi a tentativa de manutenção dos empregos.



No entanto, os trabalhadores do Botafogo não aceitaram a medida e argumentaram que o corte seria muito significativo, ainda mais em momento de pandemia.

CONFIRA A NOTA OFICIAL:

"O Botafogo tem se manifestado publicamente, com transparência, sobre a caótica situação financeira e a importância de enxugar quadros, serviços e estruturas para garantir a continuidade do Clube. As últimas Demonstrações Financeiras (balanço), publicadas na última sexta-feira (30/04), revelaram um passivo bilionário que reafirma a importância de se aplicar medidas urgentes e difíceis.



No último dia 29 de abril, o SindeClubes (Sindicato dos Empregados em Clubes) realizou uma Assembleia Extraordinária em General Severiano, com a presença da maior parte dos funcionários do Clube, e apresentou, para deliberação coletiva, uma proposta com medidas a serem adotadas para preservar ao máximo a manutenção de emprego e renda nos próximos meses. Foi relatado o momento difícil e a incompatibilidade para se honrar os compromissos. Mas a tentativa, infelizmente, não foi aceita pela maioria em votação.



Para dar seguimento com responsabilidade ao plano de reestruturação interna, a atual gestão do Botafogo não viu outra alternativa que não adotar medidas mais duras, sendo necessário o desligamento de colaboradores. Todos os departamentos, sem exceções, foram impactados pelos cortes. Na manhã desta terça-feira (04/05), os gestores das áreas e o Departamento de RH estão comunicando a decisão aos colaboradores.



Não está sendo fácil desligar profissionais tão importantes para a história da instituição. Mas o Clube toma essa decisão da forma mais correta possível, prezando para que o momento seja respeitoso e humanizado. Além disso, foi contratada uma empresa de Consultoria Estratégica em Recursos Humanos para prestar toda assistência a se recolocarem no mercado. Entre as ações, serão realizados Workshops e treinamentos na busca por novas oportunidades.



O Botafogo agradece a todos os colaboradores que deixam o Clube pela dedicação e profissionalismo durante o período em que estiveram a serviço da Estrela Solitária."