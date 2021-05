Chamusca. Treino Botafogo no Estadio Nilton Santos. 30 de Marco de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 10:00

Rio - Fora das semifinais do Carioca, o Botafogo enfrenta o Nova Iguaçu em busca de uma vaga na final da Taça Rio, que em 2021, é uma competição que envolve os times que ficaram da quinta a oitava posição na primeira fase do Estadual. As equipes se enfrentam neste domingo, no Nilton Santos.

No jogo de ida, as duas equipes empataram sem gols. Um novo empate favorece o Nova Iguaçu, porque a equipe da Baixada Fluminense fez uma campanha superior na primeira fase a do Botafogo e garantiu essa vantagem.

No jogo de ida, o Botafogo entrou com seu time principal e deverá repetir a escalação neste domingo. O Glorioso deverá ir para campo com: Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Sousa e PV; Rickson, Matheus Frizzo e Pedro Castro; Felipe Ferreira, Marco Antonio e Matheus Nascimento.